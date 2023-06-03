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Илья Нежигай, редактор ленты

Нет хороших русских, все они ответственны за то, что РФ делает в Украине — Ермак

Нет хороших русских, все они ответственны за то, что РФ делает в Украине — Ермак
Фото: Getty Images

После 24 февраля 2022 года все российское население ответственно за то, что Россия делает на территории Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в проекте Дмитрия Комарова “Год. За кадром. Офис Президента“.

— Бывают моменты, когда надо сказать “нет третьего”. Сегодня Украина это добро, Украина это свет. А это (Россия, — Ред.) — зло, стопроцентное. Нет хороших русских или плохих русских. Сегодня они все ответственны, все. 100% населения России ответственны за то, что они делают в Украине, — сказал он.

Ермак добавил, что есть разные степени ответственности: есть убийцы, а есть люди, которые молчали.

— Благодаря их молчанию все это произошло: Россия превратилась не в страну русского балета, Пушкина, Достоевского, музеев. Она превратилась в страну-террориста, — сказал руководитель ОПУ.

Он добавил, что не верит в то, что в России быстро изменится государственный строй, где будут изменены как государственная политика, так и риторика.

— Я думаю, что это невозможно, потому что это большая страна. И сегодня, что Путин имел возможность делать то, что он хочет — для этого были созданы условия. Сегодня все очень просто. Если человек не согласен сегодня с политикой Путина, если человек это реально осуждает, не думая о санкциях и так далее. То… российский паспорт (показывает руками, как рвет паспорт, — Ред.), — сказал он.

Таким образом станет понятно, что для человека будет отрезан путь назад, в Россию, но после 24 февраля 2022 нельзя быть и там, и там, говорит Ермак.

Руководитель ОПУ отметил, чтобы каждый российский солдат, который пришел на территорию Украины, знал, что его дети, жена и семья — должны быть персонами нон грата в цивилизованных странах.

— Есть такие случаи, о чем говорила и наша разведка, и СБУ, когда жены российских солдат звонили им и подстрекали убивать, насиловать, забирать вещи из домов украинцев. И в то время они находились или в Европе, или в других странах. Представьте себе, в этих семьях есть дети, которые слышат, как их мать говорит с отцом, который пошел убивать. Каким вырастет этот ребенок? — сказал Андрей Ермак.

Он добавил, что сегодня российский паспорт является “черной меткой”.

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Андрій Єрмак, Паспорт, Російська агресія, Росія
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