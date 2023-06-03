Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Началось разминирование линий обороны перед контрнаступлением ВСУ — The Washington Post

Началось разминирование линий обороны перед контрнаступлением ВСУ — The Washington Post

Россия и Украина установили тысячи мин вдоль своей линии фронта. И чтобы продвинуться на оккупированную территорию, ВСУ теперь нужно пройти через эти линии, пишет The Washington Post.

Сделать это нужно так, чтобы россияне не узнали. Ведь, если пойдет тяжелая техника — начнут греметь взрывы. Это означает, что саперы должны выходить на поля и тихо ликвидировать мины. И делать это следует вручную — ночью.

42-летний командир саперов 1-й танковой бригады по позывному Климат рассказал, что работы по разминированию ведутся уже несколько недель.

По его словам, после того, как путь расчищен, устанавливаются знаки — иногда с лучами, направленными в сторону от российских позиций, — чтобы указать дальнейший путь.

Где начнется контрнаступление ВСУ — неизвестно. Но много говорят о Запорожской области, потому что это стратегический спасательный круг для оккупантов. Если Украина продвинется на юг через этот регион, она сможет отрезать путь, соединяющий оккупированный Крым с материковой частью России.

Читайте также
Россияне точно готовятся к очередному жесту в Херсонской области – Гуменюк
Наталія Гуменюк

Кремль твердо намерен удержать оккупированную часть Запорожской области, поэтому российские войска на полях нарыли километровые окопы, установили оборонительные сооружения, которые видны даже с космоса.

Сергей Матвейчук, полковник Управления инженерных войск Украины, рассказал The Washington Post, что Россия создала массивную систему инженерных заграждений, которые представляют собой серьезное препятствие для мобильности войск.

ВСУ работают над разминированием территорий перед контрнаступлением — WP

Brady Africk, Copernicus Open Access Hub

Именно через эти укрепления Силам обороны Украины придется пробиваться.

Украинские инженеры и саперы уже работают, используют новое оборудование, предназначенное для прорыва такого рода оборонительных сооружений, в частности модифицированные машины на базе немецкого боевого танка Leopard 2.

В свою очередь некоторые аналитики говорят, что западные союзники Киева не оказали должной поддержки Украине для прорыва российской обороны.

Читайте также
Генерал США рассказал, почему для контрнаступления ВСУ важнее танки, чем F-16
Танки Abrams

По словам украинских военных, Россия устанавливает мины по схеме: одна линия противотанковых мин, линия противопехотных мин вместе с минами-ловушками, а затем еще одна линия противотанковых мин. Для обнаружения противотанковых мин можно использовать дроны, но противопехотные мины найти труднее.

Теоретически, артиллерийский огонь может взорвать мины издалека. Но и это не дает уверенности, что все мины на участке будут уничтожены.

Вместо этого военные используют специально разработанное оборудование, такое как механизированные саперные машины, инженерные танки и линейные заряды.

Украина имеет свои собственные машины для разминирования, такие как УР-77 Метеорит, советской разработки. Эта тяжелобронированная машина использует встроенные линейные заряды для разминирования местности на расстоянии до 90 метров перед собой.

Фото: Командование Сил поддержки ВСУ

Источник: The Washington Post
Война в Украине, Запорожская область, контрнаступ, Минирование
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина готова к контрнаступлению — Зеленский
Володимир Зеленський
За сутки ВСУ ликвидировали 560 оккупантов и 68 единиц тяжелой техники
Началось разминирование линий обороны перед контрнаступлением ВСУ — The Washington Post
В Алтайском крае на войну в Украину агитируют освобожденных заключенных
В'язниця у росії
Карта боевых действий на 03.06.2023 — ситуация на фронте
українські військові війна
Президент МККК сидела черного цвета: Ермак об откровенности жены Редиса относительно пыток
Началось разминирование линий обороны перед контрнаступлением ВСУ — The Washington Post
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
Началось разминирование линий обороны перед контрнаступлением ВСУ — The Washington Post
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Началось разминирование линий обороны перед контрнаступлением ВСУ — The Washington Post
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (2.06.2023)
Началось разминирование линий обороны перед контрнаступлением ВСУ — The Washington Post
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (2.06.2023)
Началось разминирование линий обороны перед контрнаступлением ВСУ — The Washington Post
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь