Началось разминирование линий обороны перед контрнаступлением ВСУ — The Washington Post

Россия и Украина установили тысячи мин вдоль своей линии фронта. И чтобы продвинуться на оккупированную территорию, ВСУ теперь нужно пройти через эти линии, пишет The Washington Post.

Сделать это нужно так, чтобы россияне не узнали. Ведь, если пойдет тяжелая техника — начнут греметь взрывы. Это означает, что саперы должны выходить на поля и тихо ликвидировать мины. И делать это следует вручную — ночью.

42-летний командир саперов 1-й танковой бригады по позывному Климат рассказал, что работы по разминированию ведутся уже несколько недель.

По его словам, после того, как путь расчищен, устанавливаются знаки — иногда с лучами, направленными в сторону от российских позиций, — чтобы указать дальнейший путь.

Где начнется контрнаступление ВСУ — неизвестно. Но много говорят о Запорожской области, потому что это стратегический спасательный круг для оккупантов. Если Украина продвинется на юг через этот регион, она сможет отрезать путь, соединяющий оккупированный Крым с материковой частью России.

Кремль твердо намерен удержать оккупированную часть Запорожской области, поэтому российские войска на полях нарыли километровые окопы, установили оборонительные сооружения, которые видны даже с космоса.

Сергей Матвейчук, полковник Управления инженерных войск Украины, рассказал The Washington Post, что Россия создала массивную систему инженерных заграждений, которые представляют собой серьезное препятствие для мобильности войск.

Именно через эти укрепления Силам обороны Украины придется пробиваться.

Украинские инженеры и саперы уже работают, используют новое оборудование, предназначенное для прорыва такого рода оборонительных сооружений, в частности модифицированные машины на базе немецкого боевого танка Leopard 2.

В свою очередь некоторые аналитики говорят, что западные союзники Киева не оказали должной поддержки Украине для прорыва российской обороны.

По словам украинских военных, Россия устанавливает мины по схеме: одна линия противотанковых мин, линия противопехотных мин вместе с минами-ловушками, а затем еще одна линия противотанковых мин. Для обнаружения противотанковых мин можно использовать дроны, но противопехотные мины найти труднее.

Теоретически, артиллерийский огонь может взорвать мины издалека. Но и это не дает уверенности, что все мины на участке будут уничтожены.

Вместо этого военные используют специально разработанное оборудование, такое как механизированные саперные машины, инженерные танки и линейные заряды.

Украина имеет свои собственные машины для разминирования, такие как УР-77 Метеорит, советской разработки. Эта тяжелобронированная машина использует встроенные линейные заряды для разминирования местности на расстоянии до 90 метров перед собой.

Фото: Командование Сил поддержки ВСУ

Источник : The Washington Post

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