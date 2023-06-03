Разведка Британии оценила боеспособность российских десантников в Бахмуте

Россия продолжает переброску подразделений регулярной армии в Бахмутский район, поскольку штурмовые отряды боевиков Вагнера завершают выход в тыловые районы.

Об этом говорится в сообщении британской разведки.

Сейчас в районе Бахмута дислоцируются подразделения 76 и 106 дивизий и две дополнительные отдельные бригады Воздушно-десантных войск РФ.

В России ВДВ до полномасштабного вторжения считались элитными войсками, но сейчас эти подразделения сильно деградировали. Российское командование пыталось сохранить некоторые из этих относительно боеспособных подразделений в качестве неприкосновенного резерва.

Но сейчас российский Генштаб вынужден развернуть войска ВДВ для удержания линии фронта в Бахмуте.

В разведке отмечают, что российские силы, вероятно, будут менее гибкими в реагировании на оперативные вызовы на фронте.

Ранее один из западных чиновников рассказал, что Россия при попытке захватить Бахмут потеряла по меньшей мере 60 тыс. военных.

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