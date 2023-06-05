Бельгия обратится в Украину из-за использования ее оружия бойцами РДК — СМИ

Министерство обороны и Министерство иностранных дел Бельгии планируют обратиться к украинским властям за разъяснениями относительно использования бельгийского оружия ополченцами Русского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона Свобода России.

Об этом сообщает издание Le Soir.

— Министр обороны Людивин Дедондер и ее коллега по иностранным делам Хаджа Лабиб свяжутся с украинскими властями как можно скорее, чтобы запросить разъяснения. Запрос на разъяснение был подтвержден надежным источником. “Эти поставки предназначены для украинских вооруженных сил для защиты своей территории и своего населения от российского вторжения. Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку (…) Таким образом, это оружие не разрешено для изолированных групп, имеющих внутренние российские планы, — говорится в сообщении.

Кроме того, Le Soir ссылается на материалы издания The Washington Post, которое указывает на использование “антипутинскими ополченцами” бельгийских винтовок.

Напомним, что ранее бойцы РДК заявили, что они воюют только тем оружием, которое захватили на российской территории.

Фото: РДК

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