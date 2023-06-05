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Бельгия обратится в Украину из-за использования ее оружия бойцами РДК — СМИ

Бельгия обратится в Украину из-за использования ее оружия бойцами РДК — СМИ

Министерство обороны и Министерство иностранных дел Бельгии планируют обратиться к украинским властям за разъяснениями относительно использования бельгийского оружия ополченцами Русского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона Свобода России.

Об этом сообщает издание Le Soir.

— Министр обороны Людивин Дедондер и ее коллега по иностранным делам Хаджа Лабиб свяжутся с украинскими властями как можно скорее, чтобы запросить разъяснения. Запрос на разъяснение был подтвержден надежным источником. “Эти поставки предназначены для украинских вооруженных сил для защиты своей территории и своего населения от российского вторжения. Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку (…) Таким образом, это оружие не разрешено для изолированных групп, имеющих внутренние российские планы, — говорится в сообщении.

Кроме того, Le Soir ссылается на материалы издания The Washington Post, которое указывает на использование “антипутинскими ополченцами” бельгийских винтовок.

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Напомним, что ранее бойцы РДК заявили, что они воюют только тем оружием, которое захватили на российской территории.

Фото: РДК

Бельгия, Война в Украине, Военная техника, Росія
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