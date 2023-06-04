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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Дети-призраки и “мертвые” жены: как мужчины пытаются незаконно пересечь границу

Дети-призраки и “мертвые” жены: как мужчины пытаются незаконно пересечь границу
Фото: УНИАН

Некоторые мужчины пытаются пересечь границу с фейковыми свидетельствами о смерти жены или поддельными документами о количестве детей.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

– Они пытаются использовать поддельные документы. Как правило, это документы из военкомата, что они непригодны к военной службе. Мы часто видим, что мужчины подделывают документы о своих детях, якобы у них трое детей, или предоставляют свидетельство о смерти жены, поскольку родителям-одиночкам также разрешено пересекать границу, — говорит он.

Спикер ГПСУ отметил, что ежедневно пограничники задерживают до 20 мужчин, пытающихся незаконно пересечь границу.

Напомним, что Верховная Рада уменьшила с 27 до 25 лет предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников.

Война в Украине, Госпогранслужба, мобілізація, Призов, Мужчины
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