Первый день проверки укрытий в Киеве. 44% заперты или не готовы к использованию — Камышин

По состоянию на 08:00 4 июня в столице проверено 1078 укрытий. Из них 44% закрыты или не готовы к использованию.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

— С недоверием воспринял то, что половина — открытые и признаны готовыми. Когда мы вчера выборочно проверяли с нашим мэром укрытия в Оболонском районе, то абсолютное большинство укрытий было закрыто. А когда мы их таки открывали, то они оказывались непригодными для использования, — говорится в сообщении.

Он отметил, что команда объяснила высокий процент открытых и готовых убежищ тем, что большинство проверенных укрытий за первый день были в школах, детсадах и больницах. А там ситуация немного лучше чем в целом по городу.

1 июня во время ракетной атаки РФ в Киеве погибли три человека. Они не смогли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто. Теперь по всей Украине состоятся проверки укрытий.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.