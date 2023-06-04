Первый день проверки укрытий в Киеве. 44% заперты или не готовы к использованию — Камышин
По состоянию на 08:00 4 июня в столице проверено 1078 укрытий. Из них 44% закрыты или не готовы к использованию.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
— С недоверием воспринял то, что половина — открытые и признаны готовыми. Когда мы вчера выборочно проверяли с нашим мэром укрытия в Оболонском районе, то абсолютное большинство укрытий было закрыто. А когда мы их таки открывали, то они оказывались непригодными для использования, — говорится в сообщении.
Он отметил, что команда объяснила высокий процент открытых и готовых убежищ тем, что большинство проверенных укрытий за первый день были в школах, детсадах и больницах. А там ситуация немного лучше чем в целом по городу.
1 июня во время ракетной атаки РФ в Киеве погибли три человека. Они не смогли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто. Теперь по всей Украине состоятся проверки укрытий.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов