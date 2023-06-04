Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Сирський заявив про успішне просування ЗСУ на деяких ділянках фронту

Сирський

Враг усилил свои группировки штурмовыми отрядами Шторм Z, которые состоят из заключенных, подготовленных для штурмовых действий в специальных лагерях и перешел к ведению наступательных действий в районах населенных пунктов: Максютовка, Новоселовское, Куземовка, Макеевка, Белогоровка, Спирное, пытаясь прорвать оборону наших войск и развить наступление.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил наиболее напряженные участки фронта.

Об этом сообщают в Military Media Center.

Отмечается, что бои в этих районах продолжаются почти круглосуточно.

– Работа непосредственно в районах боевых действий имеет целью оперативное решение проблемных вопросов на месте, – заказал Сырский.

Он отметил, что это дает возможность владеть реальной обстановкой на местах, а не по рапортам или докладам.

– В ходе живого общения с командирами подразделений мы разработали и реализуем новые подходы и видение скорейшего достижения успеха на отдельных участках фронта, – отметил командующий Сухопутных войск.

Каждое такое действие требует тщательного планирования, кропотливой подготовки военнослужащих для их практического выполнения, то есть согласованных действий штабов и подразделений для успешного выполнения боевых задач. Тогда даже численное преимущество не помогает врагу.

Сирський заявив про успішне просування ЗСУ на деяких ділянках фронту
Фото: Military Media Center
Сирський заявив про успішне просування ЗСУ на деяких ділянках фронту
Фото: Military Media Center
Сирський заявив про успішне просування ЗСУ на деяких ділянках фронту
Фото: Military Media Center
Сирський заявив про успішне просування ЗСУ на деяких ділянках фронту
Сирський заявив про успішне просування ЗСУ на деяких ділянках фронту
Сирський заявив про успішне просування ЗСУ на деяких ділянках фронту

– В качестве примера, хочу отметить работу подразделения 92 отдельная механизированная бригада, который не только отбил атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковал и на его плечах продвинулся вперед на 400 метров.

Другой пример, это успешные действия военнослужащих 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которые ежедневно, шаг за шагом, грамотными тактическими действиями освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса, – сказал генерал-полковник Александр Сырский.

Напомним, накануне командующий Сухопутных войск посетил воинов на передовой вблизи Бахмута и вручил награды защитникам за их титанический труд.

Читайте также
Минус почти 210 тыс. оккупантов и 22 вражеские артсистемы: потери РФ на 4 июня
Бої на фронті

Фото: Military Media Center

Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Луганская область, Александр Сырский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зашли в Шебекино: Польский добровольческий корпус сообщил, что вместе с РДК участвуют в рейдах в РФ
Сирський заявив про успішне просування ЗСУ на деяких ділянках фронту
Сезон продолжается: возле аэродрома в Джанкое “прогулялось бавовнятко”
вибух
Вынесли все накопленные средства. Жители российского Шебекино жалуются на мародеров
Білгород Бєлгород
Жертвами агрессии РФ являются уже не менее 500 детей – Зеленский
Володимир Зеленський
Оккупанты понесли потери. Федоров рассказал о результатах взрывов в Обильном и Бердянске
Сирський заявив про успішне просування ЗСУ на деяких ділянках фронту
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми
Сирський заявив про успішне просування ЗСУ на деяких ділянках фронту
Рецепты от Клопотенко и новое оборудование: как и где изменится питание в школах
Сирський заявив про успішне просування ЗСУ на деяких ділянках фронту
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
Сирський заявив про успішне просування ЗСУ на деяких ділянках фронту
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Сирський заявив про успішне просування ЗСУ на деяких ділянках фронту
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь