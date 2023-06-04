Сирський заявив про успішне просування ЗСУ на деяких ділянках фронту

Враг усилил свои группировки штурмовыми отрядами Шторм Z, которые состоят из заключенных, подготовленных для штурмовых действий в специальных лагерях и перешел к ведению наступательных действий в районах населенных пунктов: Максютовка, Новоселовское, Куземовка, Макеевка, Белогоровка, Спирное, пытаясь прорвать оборону наших войск и развить наступление.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил наиболее напряженные участки фронта.

Об этом сообщают в Military Media Center.

Отмечается, что бои в этих районах продолжаются почти круглосуточно.

– Работа непосредственно в районах боевых действий имеет целью оперативное решение проблемных вопросов на месте, – заказал Сырский.

Он отметил, что это дает возможность владеть реальной обстановкой на местах, а не по рапортам или докладам.

– В ходе живого общения с командирами подразделений мы разработали и реализуем новые подходы и видение скорейшего достижения успеха на отдельных участках фронта, – отметил командующий Сухопутных войск.

Каждое такое действие требует тщательного планирования, кропотливой подготовки военнослужащих для их практического выполнения, то есть согласованных действий штабов и подразделений для успешного выполнения боевых задач. Тогда даже численное преимущество не помогает врагу.

– В качестве примера, хочу отметить работу подразделения 92 отдельная механизированная бригада, который не только отбил атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковал и на его плечах продвинулся вперед на 400 метров.

Другой пример, это успешные действия военнослужащих 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которые ежедневно, шаг за шагом, грамотными тактическими действиями освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса, – сказал генерал-полковник Александр Сырский.

Напомним, накануне командующий Сухопутных войск посетил воинов на передовой вблизи Бахмута и вручил награды защитникам за их титанический труд.

Фото: Military Media Center

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