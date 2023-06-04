Потери украинских сил в Бахмуте в 7,5 раз меньше, чем у РФ — Данилов

С сентября войска РФ потеряли в Бахмуте Донецкой области почти 23 тыс. своих солдат. Потери Украины в 7,5 раз меньше.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию Corriere.

— С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибло 22 816 человек. Наши потери в 7,5 раз меньше. Мы не имеем права сдавать наши города. Без сопротивления они бы победили, — сказал Данилов, отвечая на вопрос, почему Украина так отчаянно защищала Бахмут.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте сейчас ситуация условно стабильная, ВСУ контролируют юго-западные окраины.

В начале мая в Белом доме сообщали, что армия Российской Федерации за последние пять месяцев войны против Украины в районе Бахмута понесла потери примерно в 100 тыс. человек. При этом не уточнялось, идет ли речь только об убитых, или об убитых и раненых.

Источник: Corriere

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.