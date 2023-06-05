Четыре ракеты и шесть Shahed: в Генштабе рассказали, сколько воздушных целей уничтожено
За прошедшие сутки российская армия запустила по Украине крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные дроны Shahed-136/131.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.
Силы обороны Украины уничтожили четыре из шести крылатых ракет Х-101/Х-555 и шесть из восьми ударных БпЛА Shahed.
Всего за прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
К сожалению, есть пострадавшие среди населения, повреждено частное жилье, учебные заведения, другая гражданская инфраструктура.
В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов