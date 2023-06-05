Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Четыре ракеты и шесть Shahed: в Генштабе рассказали, сколько воздушных целей уничтожено

війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российская армия запустила по Украине крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные дроны Shahed-136/131.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Силы обороны Украины уничтожили четыре из шести крылатых ракет Х-101/Х-555 и шесть из восьми ударных БпЛА Shahed.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть пострадавшие среди населения, повреждено частное жилье, учебные заведения, другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Читайте также
Почему не все ракеты РФ украинская ПВО сбивает на подступах к Киеву — объяснение Коваленко
Четыре ракеты и шесть Shahed: в Генштабе рассказали, сколько воздушных целей уничтожено

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Дрони, Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ за сутки ликвидировали 410 оккупантов и уничтожили 40 единиц тяжелой техники
війна
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 05.06.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Минобороны РФ не знает, как реагировать на бои в Белгородской области — ISW
Четыре ракеты и шесть Shahed: в Генштабе рассказали, сколько воздушных целей уничтожено
Карта боевых действий на 05.06.2023 — ситуация на фронте
Бої на фронті
Еще много сюрпризов для властей Белгородщины: Свобода России и РДК готовят что-то новое для РФ
Четыре ракеты и шесть Shahed: в Генштабе рассказали, сколько воздушных целей уничтожено
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми
Четыре ракеты и шесть Shahed: в Генштабе рассказали, сколько воздушных целей уничтожено
Рецепты от Клопотенко и новое оборудование: как и где изменится питание в школах
Четыре ракеты и шесть Shahed: в Генштабе рассказали, сколько воздушных целей уничтожено
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
Четыре ракеты и шесть Shahed: в Генштабе рассказали, сколько воздушных целей уничтожено
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Четыре ракеты и шесть Shahed: в Генштабе рассказали, сколько воздушных целей уничтожено
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь