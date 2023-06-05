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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 05.06.2023 — ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки — ночью — российский враг выпустил по Украине крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА Shahed. Силы обороны Украины уничтожили четыре из шести крылатых ракет Х-101/Х-555 и шесть из восьми ударных БпЛА Shahed.

Карта боевых действий в Украине на 05.06.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 5 июня 2023 года

За прошедшие сутки состоялось 29 боевых столкновений на территории Луганской и Донецкой областей. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области. Также — нанес ракетные удары в районах Волчанск, Чугуев и авиационные удары в районах Ивашки, Огирцево, Гатище Харьковской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бруски, Атинское, Басовка, Юнаковка, Садки, Мирополье, Турья, Грабовское, Александровка, Большая Писаревка, Шевченково Сумской области, а также Ивашки, Уды, Красная Заря, Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Караичное, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении в течение прошедших суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Долгенькое, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Васютинское, Торецк и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар в пределах города. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Новополь Донецкой области, Ольговское Запорожской области, Берислав и Веселое Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области; Казацкое, Тягинка, Ивановка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Втрати РФ у війні на 05.06.2023:

  • особового складу ‒ близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3848 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11) од,
  • артилерійських систем – 3567 (+12) од,
  • РСЗВ – 584 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 349 (+5) од,
  • літаків – 313 од,
  • гелікоптерів – 298 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),
  • крилатих ракет ‒ 1136 (+4) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 484 (+5) од.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 467-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины
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