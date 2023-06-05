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Юлия Соколова, редактор ленты

Никогда этого не забуду: бойцы аэроразведки о том, как реагируют на потери во время войны

Кладовище для ЗСУ
Фото: Getty Images

Труднее всего во время развязанной РФ полномасштабной войны – переживать потерю побратимов, знакомых и друзей.

Об этом рассказали бойцы подразделения аэроразведки 112 бригады территориальной обороны ВСУ в документальном фильме Без права на дубль от команды Фактів тижня.

– Труднее всего давалась потеря побратимов и знакомых, друзей, которые воюют в других подразделениях, в других батальонах, — отметил пилот аэроразведки Игорь (позывной Геолог).

Командир подразделения аэроразведки Наталья (позывной Ангел) вспомнила случай, который произошел, когда она находилась в одной из больниц с воспалением легких. По словам военнослужащей, в то время происходило контрнаступление Вооруженных сил Украины и в медучреждение привозили очень много погибших и раненых защитников.

– Я помогала, потому что не хватало рук. Это ситуация, в которую ты включаешься, и у тебя нет эмоций или мыслей об этом, ты в этом и помогаешь, делаешь. Если ты раньше боялась крови или чего-то еще, то здесь ты ничего не боишься, потому что ты включаешься в процесс и помогаешь, — заявила военная.

По ее словам, несмотря на попытки держаться, такие моменты невозможно забыть. Наталья рассказала, как ждала в больнице, пока медики боролись за жизнь одного из военных, однако не смогли его спасти.

– Безусловно, я никогда этого не забуду. Когда ты ждешь: в операционной 37 минут реанимируют и пытаются спасти, и он не спасен. Когда это произошло, я даже сказала: Все, я пошла спать. То есть я поняла, что все, не спасли, выдохнула и пошла спать, совершенно как робот.

Но на следующее утро, когда я вышла из палаты и увидела листочек, на котором написана его фамилия, имя, дата рождения, когда увидела, что это дата рождения моего сына, во мне включилась мама, я пошла в палату поплакала, успокоилась, вышла, — подчеркнула военнослужащая.

Наталья добавила, что в условиях войны никто не отнимал у защитников “нашей человеческой натуры или материнской”.

Во время подготовки документального фильма стало известно о гибели двух военных подразделения аэроразведки 112 бригады, которые участвовали в съемках ленты. Военнослужащие Даниил (позывной Наруто) и Александр (позывной Раста) погибли 1 июня в боях под Бахмутом.

Вечная память погибшим защитникам! Редакция Фактов ICTV выражает искренние соболезнования родным и близким воинов.

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Война в Украине, ВСУ, Російська агресія, Фільм
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