Подобные конфликты могут возникнуть в разных регионах РФ: Юсов о боях в Белгородской области

В Белгородской области России продолжаются активные боевые действия и внутренние массовые беспорядки.

Подобные конфликты могут возникнуть в разных уголках РФ, в том числе и в столичном регионе.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

— На Белгородщине продолжаются интенсивные бои. Несколько населенных пунктов оккупационная власть фактически оставила без контроля, пытаясь удерживать только огневой контроль над этими пунктами. А это значит нанесение ударов из артиллерии, РСЗО по объектам собственной гражданской инфраструктуры и домах местных жителей, — сказал он ведущей Вікна-новости Яне Брензей.

По словам Юсова, на противостояние с повстанцами Россия бросила ФСБ, Росгвардию, структуры МВД, регулярные войска, армейскую авиацию, артиллерию и тп.

В то же время среди местного населения растет поддержка РДК и Легиона Свобода России.

— Последние месяцы события на Белгородщине только набирают обороты. В целом так называемая Российская Федерация — это несостоятельное государство, внутри которого огромное количество конфликтов. Центральная власть — неадекватная, события на Белгородщине это демонстрируют. Все боеспособное сосредоточено на оккупированных украинских территориях. А на территории самой России — беспорядок, хаос, анархия и безвластие, — добавил представитель ГУР.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.