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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Повреждены 20 домов, есть раненые: РФ ударила по жилому кварталу Берислава

Вибух
Фото: Depositphotos

Российская авиация атаковала Берислав, в результате чего ранены мирные жители.

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

– Враг ударил управляемыми авиабомбами по жилому кварталу города. Из-за обстрелов повреждены помещения частного предприятия и около 20 жилых домов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранения получили два человека – 73-летняя женщина и 48-летний мужчина. Пострадавших в больницу доставили военные, сейчас им оказывают необходимую медпомощь.

Напомним, что в полдень 17 мая Берислав Херсонской области находился под сильным обстрелом РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 467-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Російська агресія, Херсонская область
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