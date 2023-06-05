Повреждены 20 домов, есть раненые: РФ ударила по жилому кварталу Берислава
Российская авиация атаковала Берислав, в результате чего ранены мирные жители.
Об этом сообщает Херсонская ОГА.
– Враг ударил управляемыми авиабомбами по жилому кварталу города. Из-за обстрелов повреждены помещения частного предприятия и около 20 жилых домов, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранения получили два человека – 73-летняя женщина и 48-летний мужчина. Пострадавших в больницу доставили военные, сейчас им оказывают необходимую медпомощь.
Напомним, что в полдень 17 мая Берислав Херсонской области находился под сильным обстрелом РФ.
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