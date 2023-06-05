Пропагандировал коммунизм: охраннику поликлиники в Киеве, где погибли люди, готовят новое подозрение

Охранник киевской поликлиники, не открывший укрытие во время ночной ракетной атаки РФ 1 июня, пропагандировал коммунистический режим. Ему готовят еще одно подозрение.

Об этом рассказала спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в эфире телемарафона Єдині новини.

Речь идет об охраннике поликлиники в Деснянском районе Киева Вадиме Мошкине, которого суд 3 июня отправил под стражу на два месяца без права внесения залога.

По словам Максимец, мужчина также является фигурантом уголовного производства о распространении и пропаганде коммунистического режима и коммунистической символики.

Спикер уточнила, что он попал в поле зрения правоохранительных органов еще в феврале 2023 года. Тогда в прокуратуру поступили материалы от Службы безопасности Украины о деятельности в Киеве группы лиц, которые пропагандируют запрещенный в Украине коммунистический режим и используют коммунистическую символику.

– Эти лица до сих пор считают себя гражданами несуществующего СССР, называют “незаконной” независимость Украины. Кроме того, есть подтверждение, что указанные лица, среди которых и охранник поликлиники, неоднократно обращались с письмами в различные государственные учреждения, где требовали отменить им коммунальные долги якобы из-за того, что они являются последователями и имеют гражданство СССР, — отметила Максимец.

По данным прокуратуры, указанные лица, среди которых был охранник поликлиники Мошкин и его жена, рассылали в адрес государственных органов и коммунальных предприятий письма на бланках с изображением пятиконечной звезды и гербами СССР.

В них они требовали списать долги за коммунальные услуги, мотивируя это якобы “незаконностью” распада СССР и провозглашения независимости Украины.

Максимец добавила, что СБУ отработала фигурантов этого уголовного производства, допросила представителей коммунальных предприятий, к которым они обращались. Кроме того, правоохранители опросили руководство охранника.

– Все эти факты были задокументированы, проведены экспертизы, подтвердившие совершение им, а также его женой уголовного правонарушения – распространение запрещенной в Украине коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима, – уточнила Максимец.

Прокуратура подготовила сообщение о подозрении охраннику и его жене по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической символики по предварительному сговору группой лиц).

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Как известно, по делу о закрытом укрытии охраннику поликлиники сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, повлекшее смерть).

В ночь на 1 июня войска РФ в очередной раз атаковали Киев баллистическими и крылатыми ракетами. Украинские военные уничтожили все ракеты, однако их обломки упали в некоторых районах столицы, в том числе возле поликлиники №3 в Деснянском районе. В этот момент там находились местные жители, которые не смогли попасть в закрытое укрытие.

В результате погибли девятилетняя девочка, ее 34-летняя мама и еще одна 33-летняя женщина.

Из-за этой трагедии сейчас проводится ревизия укрытий в Киеве и по всей Украине.

Фото: Скриншот с телемарафона, Киевская городская прокуратура

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