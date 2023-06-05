Резников ответил, может ли Китай стать посредником в завершении войны

Украина готова принять Китай как посредника в прекращении войны только при условии, что Пекин сможет заставить Россию вывести войска со всех захваченных территорий.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Straits Times.

— Дайте мне доказательства того, что Россия готова жить в мирном сосуществовании с Украиной. Первым сигналом должно быть полное освобождение украинских территорий. Пусть они покажут нам жест доброй воли и выведут свои вооруженные силы с территории Украины, — сказал он.

По словам главы Минобороны, только после этого украинцы поверят, что этот посредник имеет влияние на Россию.

— Если нет, то, извините, для чего мы будем сидеть и тратить наше время? — добавил он.

Резников считает, что Китай, похоже, имеет рычаги влияния на Россию, но его намерения остаются неясными.

— Я считаю, что Китай (стал, — Ред.) старшим братом, а Россия — младшим. Старший брат может убедить младшего брата прекратить эту кровавую войну, — отметил он.

Ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты не считают, что им нужно увеличивать размер собственного ядерного арсенала, чтобы сдерживать объединенные силы России, Китая и других соперников.

Источник: The Straits Times

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