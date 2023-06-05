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Валентина Чорна, редактор ленты

СКЦ возобновил проверки судов в рамках зерновой сделки

зерновий коридор зерно
Фото: УНИАН

Совместный координационный центр возобновил проверки судов в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Как сообщается на сайте СКЦ, 5 июня было осуществлено как минимум по одной инспекции судов на вход и на выход.

На вход в порт Южный пропущен сухогруз Navios Sagittarius дедвейтом 75,6 тыс. тонн под флагом Панамы.

По направлению на выход СКЦ в понедельник провел инспекцию сухогруза Maroulio S, следующего из порта Черноморск в Испанию с 65,84 тыс. тонн кукурузы.

Напомним, 1 июня в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщили, что из-за блокирования Россией входного флота во все порты Украины зерновая инициатива снова остановлена.

30 и 31 мая Россия без всяких объяснений зарегистрировала только одно входное судно на порт Черноморск, тогда как другие стороны СКЦ подтвердили к участию в Черноморской инициативе 10 судов на три порта.

На тот момент в очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидали 50 судов, на которые должно быть загружено 2,4 млн т продовольствия для мира.

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Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, Зерно, Черноморская зерновая инициатива
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