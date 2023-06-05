Следите за официальными новостями: Подоляк прокомментировал заявления о контрнаступлении ВСУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал следить в контексте контрнаступления только за официальными новостями из Украины.

— Российские новостные сводки уже давно стали отдельной виртуальной метавселенной. Москва уже активно участвует в отражении… глобального наступления, которого “пока не существует”. Миллионная российская армия активно отражает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрилий F-16. Битва идет, одним словом. Украина внимательно наблюдает за этой эпической битвой, хотя и с некоторым удивлением, — написал он в Twitter.

Подоляк отметил, что не хотелось бы прерывать классический “российский спектакль”, но “все же стоить следить только за официальными новостями из Украины, если хотите знать правду”.

Напомним, что ранее в Генштабе ВСУ опровергли заявление Минобороны России о том, что украинские военные якобы “начали большое контрнаступление”

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.