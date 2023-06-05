Следите за официальными новостями: Подоляк прокомментировал заявления о контрнаступлении ВСУ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал следить в контексте контрнаступления только за официальными новостями из Украины.
— Российские новостные сводки уже давно стали отдельной виртуальной метавселенной. Москва уже активно участвует в отражении… глобального наступления, которого “пока не существует”. Миллионная российская армия активно отражает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрилий F-16. Битва идет, одним словом. Украина внимательно наблюдает за этой эпической битвой, хотя и с некоторым удивлением, — написал он в Twitter.
Подоляк отметил, что не хотелось бы прерывать классический “российский спектакль”, но “все же стоить следить только за официальными новостями из Украины, если хотите знать правду”.
Напомним, что ранее в Генштабе ВСУ опровергли заявление Минобороны России о том, что украинские военные якобы “начали большое контрнаступление”
За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.Егор Ромахло