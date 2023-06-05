Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Следите за официальными новостями: Подоляк прокомментировал заявления о контрнаступлении ВСУ

Следите за официальными новостями: Подоляк прокомментировал заявления о контрнаступлении ВСУ
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал следить в контексте контрнаступления только за официальными новостями из Украины.

— Российские новостные сводки уже давно стали отдельной виртуальной метавселенной. Москва уже активно участвует в отражении… глобального наступления, которого “пока не существует”. Миллионная российская армия активно отражает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрилий F-16. Битва идет, одним словом. Украина внимательно наблюдает за этой эпической битвой, хотя и с некоторым удивлением, — написал он в Twitter.

Подоляк отметил, что не хотелось бы прерывать классический “российский спектакль”, но “все же стоить следить только за официальными новостями из Украины, если хотите знать правду”.

Напомним, что ранее в Генштабе ВСУ опровергли заявление Минобороны России о том, что украинские военные якобы “начали большое контрнаступление”

Война в Украине, контрнаступ, Михаил Подоляк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На Харьковщине могут эвакуировать жителей из приграничных населенных пунктов
Евакуація дітей
Украина хорошо подготовлена к контрнаступлению, но прогнозы делать рано — Милли
Марк Міллі
Прославлял оккупантов в Telegram: СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ МП из Харьковщины
СБУ
В КГВА рассказали сколько ракет и БпЛА сбили над столицей в мае
Х-555
Украина создала собственную сеть агентов в РФ и передает им беспилотники — CNN
дрон у Москві
Видео
Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми

За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.

Егор Ромахло
Рецепты от Клопотенко и новое оборудование: как и где изменится питание в школах
Следите за официальными новостями: Подоляк прокомментировал заявления о контрнаступлении ВСУ
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой
Следите за официальными новостями: Подоляк прокомментировал заявления о контрнаступлении ВСУ
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
Следите за официальными новостями: Подоляк прокомментировал заявления о контрнаступлении ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Следите за официальными новостями: Подоляк прокомментировал заявления о контрнаступлении ВСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь