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Валентина Чорна, редактор ленты

США предоставляют $37 млн на усиление киберустойчивости Украины — Федоров

США Україна
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки предоставляют $37 млн на усиление киберустойчивости Украины.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, соответствующее решение озвучила американская делегация во время кибердиалога между Украиной и США в Таллинне.

— Развитие цифровой устойчивости — один из приоритетов для Минцифры. Параллельно с реальным полем боя враг пытается нанести удары и в киберпространстве. Мы постоянно усиливаем позиции в кибербезопасности и привлекаем инвестиции. Поэтому цифровое государство выстояло и продолжило развиваться во время первой в мире кибервойны, — написал Федоров.

По словам Михаила Федорова, с 2016 года США предоставили $120 млн на защиту киберпространства Украины, из них $82 млн — за время полномасштабной войны.

Министр добавил, что Украина вместе с Соединенными Штатами продолжат работать над цифровой устойчивостью нашего государства, обменом опытом между ведущими киберспециалистами и усилением партнерства.

Напомним, что 16 мая Украина официально присоединилась к Центру НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты (CCDCOE). Тогда возле штаб-квартиры центра подняли сине-желтый флаг.

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Кибербезопасность, Михайло Федоров, США
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