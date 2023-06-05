В КГВА рассказали, сколько ракет и БпЛА сбили над столицей в мае
В мае исключительно над Киевом было уничтожено семь аэробаллистических ракет Кинжал, 13 баллистических ракет Искандер, 169 БпЛА и 65 крылатых ракет: Х-101, Х-555 и Калибр.
Об этом сообщают в КМВА.
– Никогда в истории нашей планеты ни один город ни одной страны не подвергался таким мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми аэробаллистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БПЛА. Столько, сколько Киев за май. Киев выдержал. Мы выдержали, – говорится в сообщении.
Напомним, Россия выпустила более 500 ракет и беспилотников-камикадзе по Украине в течение мая, и почти 90% из них были уничтожены украинскими средствами ПВО, что обошлось Кремлю в $1,7 млрд.
За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.Егор Ромахло