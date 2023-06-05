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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В КГВА рассказали, сколько ракет и БпЛА сбили над столицей в мае

Х-555
Фото: Факты ICTV

В мае исключительно над Киевом было уничтожено семь аэробаллистических ракет Кинжал, 13 баллистических ракет Искандер, 169 БпЛА и 65 крылатых ракет: Х-101, Х-555 и Калибр.

Об этом сообщают в КМВА.

– Никогда в истории нашей планеты ни один город ни одной страны не подвергался таким мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми аэробаллистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БПЛА. Столько, сколько Киев за май. Киев выдержал. Мы выдержали, – говорится в сообщении.

В КГВА рассказали, сколько ракет и БпЛА сбили над столицей в мае

Фото: КМВА

В КГВА рассказали, сколько ракет и БпЛА сбили над столицей в мае

Фото: Факти ICTV

Напомним, Россия выпустила более 500 ракет и беспилотников-камикадзе по Украине в течение мая, и почти 90% из них были уничтожены украинскими средствами ПВО, что обошлось Кремлю в $1,7 млрд.

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балістична ракета, Безпілотники, Война в Украине, Київ, Ракетные удары России, Російська агресія
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