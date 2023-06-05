В Киеве из-за аварии отсутствует вода на нескольких улицах: перечень
В Киеве на улице Антоновича, 164 произошло повреждение в колодце. Из-за этого по ряду адресов временно отсутствует водоснабжение.
Об этом сообщает КГГА.
— Из-за повреждения в колодце была отключена водопроводная магистраль диаметром 600 мм. Специалисты Киевводоканала уже работают над устранением повреждения, — говорится в сообщении.
Воды нет по адресам:
- ул. Антоновича 155, 166, 170, 172, 170/1-Б, 169, 174;
- ул. Большая Васильковская 134,136;
- ул. Загородняя, 15.
Указано, что ориентировочный срок завершения работ: 15:00.
Автоцистерна с питьевой водой находится по адресу: ул. Антоновича, 164.
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