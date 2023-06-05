В Киеве проверена уже треть укрытий, ситуация критическая — Камышин
Ситуация с укрытиями в Киеве остается критической, половина проверенных убежищ не готова к использованию.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
— Подвели итоги второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. На данный момент проверена уже треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова, — говорится в сообщении.
Указано, что всего пока проверили 1 849 убежищ. Из них 596 объектов (32%) — не готовы к использованию, еще 242 (13%) не смогли открыть.
1 июня во время ракетной атаки РФ в Киеве погибли три человека. Они не смогли попасть в убежище, поскольку оно было закрыто. Теперь по всей Украине состоятся проверки укрытий.
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