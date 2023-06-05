Украина заслуживает вступления в НАТО, так как защищает его членов от РФ — Моравецкий

Украина борется против российского империализма, который угрожает государствам-союзникам, а потому заслуживает стать частью НАТО.

Об этом в интервью канадскому каналу CBS заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Даже если Украина сегодня не является частью НАТО, то сражается она в его интересах в том смысле, что защищает перед жестокой российской силой, которая угрожала бы многим странам НАТО. Я считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ей предложили очень быстрый путь в НАТО, — заявил Моравецкий.

Он считает, что этот вопрос сейчас важнее определенных проблем украинского государственного устройства.

Моравецкий также призвал западноевропейские страны, отдаленные от РФ территориально, быть более благосклонными к Украине.

Источник: PAP

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