Украина заслуживает вступления в НАТО, так как защищает его членов от РФ — Моравецкий
Украина борется против российского империализма, который угрожает государствам-союзникам, а потому заслуживает стать частью НАТО.
Об этом в интервью канадскому каналу CBS заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
— Даже если Украина сегодня не является частью НАТО, то сражается она в его интересах в том смысле, что защищает перед жестокой российской силой, которая угрожала бы многим странам НАТО. Я считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ей предложили очень быстрый путь в НАТО, — заявил Моравецкий.
Он считает, что этот вопрос сейчас важнее определенных проблем украинского государственного устройства.
Моравецкий также призвал западноевропейские страны, отдаленные от РФ территориально, быть более благосклонными к Украине.
Источник: PAP
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов