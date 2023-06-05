Важно делать что-то, кроме войны: бойцы аэроразведки о том, как отвлекаются на фронте

Несмотря на полномасштабную войну и тяжелые бои, украинские защитники пытаются отвлекаться на фронте. Это может быть фотографирование, запись веселых видео, шутки, пение и даже танцы.

О том, как удается находить маленькие радости в аду войны, бойцы аэроразведки рассказали в документальном фильме Без права на дубль от команды Фактів тижня.

Все воины, с которыми общались журналисты – из подразделения аэроразведки 112 бригады территориальной обороны ВСУ.

– Есть у меня видео – ребята играют на какой-то длинной трубе, даже не знаю, может, это от танка. Танцуют, поют, шутят. А как иначе? Никак, – призналась командир подразделения Наталья (позывной Ангел), которая до войны занималась кинопроизводством как продюсер и режиссер.

В мирной жизни бойцы подразделения имели отдаленные от военного дела профессии. Теперь же их объединила единая цель: выбить врага с украинской земли.

– На войне очень важно делать что-то, кроме войны, отвлекаться. Мозг должен на что-то переключаться, отдыхать, потому что становится тяжело, — поделился пилот аэроразведки Александр (позывной Раста), который до вторжения РФ работал в сфере кинопроизводства.

Военнослужащий Игорь (позывной Геолог) в перерывах между боями фотографирует и пишет стихи. В мирной жизни он занимался разведкой полезных ископаемых, откуда и позывной.

Звукорежиссер до войны, а ныне аналитик взвода технических средств разведки Александр (позывной Диджей) фиксирует на камеру красоту окружающего мира.

– Я сижу в окопе, и по брустверу ползет жук. Он очень яркий на солнце. Я снимаю, потому что это интересно. Это не о войне, хотя вокруг разруха, – отметил военный.

Так же пытается отвлекаться от ужасов войны и Михаил Шелест, пилот аэроразведки. После очередного боевого задания воин может зафиксировать на камеру какой-нибудь незабываемый момент, например, закат. Он говорит, что в такие минуты “срабатывает его предыдущая жизнь”, ведь он занимался видеосъемками до войны.

Михаил по возвращении в мирную жизнь хочет купить камеру, о которой мечтал, “и продолжать уже что-то создавать, а не разрушать”.

Боец Игорь (Геолог) хотел бы совершить путешествие, например, по странам Европы. А Александр (Диджей) признался, что война отразится на его жизни и он “никогда не сможет уже работать диджеем”.

Пилот аэроразведки Даниил Подыбайло (позывной Наруто) любил наблюдать за красотой природы и фотографировать. В ходе подготовки фильма к премьере стало известно, что воин погиб в боях под Бахмутом.

– Когда ты даже просто работаешь (на фронте, – Ред.), ты можешь увидеть суперкрасивый закат. Ты можешь увидеть невероятно красивый пейзаж, который ты фотографируешь и просто откладываешь. Будто художественная фотография у тебя получается, — рассказывал воин журналистам.

В ходе подготовки фильма к премьере стало известно, что Даниил (Наруто) и Александр (Раста) погибли в боях под Бахмутом.

После завершения войны Даниил мечтал вернуться в родной Мариуполь и увидеть друзей.

Главной мечтой военнослужащего Александра было окончание войны и возвращение к спокойной жизни.

– Первая мечта – это просто чтобы война закончилась и вернуться к спокойной жизни, ходить на какую-то нормальную работу, – рассказывал Раста.

А дальше он хотел поехать в освобожденный от врага Крым, где не был с детства.

Вечная память погибшим воинам! Редакция Фактов ICTV выражает глубокие соболезнования родным Даниила и Александра.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.