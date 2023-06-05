Выбивали деньги из предпринимателей: на Полтавщине разоблачили банду уголовника Москвы

В Кременчуге на Полтавщине разоблачили банду, которая терроризировала местных жителей и “выбивала” несуществующие долги с предпринимателей.

Деятельность преступной группировки координировал известный в регионе криминальный авторитет по прозвищу Москва.

Ранее он уже привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений и был надзирателем в колонии, где отбывал наказание.

— Злоумышленники отличались особой жестокостью и в случае отказа платить им деньги — угрожали убийством владельцам бизнеса и их семьям. Также фигуранты разграбляли имущество потерпевших, — сообщили в СБУ.

С “согласия” уголовника участники банды “ставили на счетчик” представителей легального бизнеса в городе для получения несуществующих долгов.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства долга в $30 тыс. с местного предпринимателя.

— Пытаясь “выбить” деньги, они оказывали постоянное психологическое давление на мужчину и его семью и угрожали им физической расправой. В конце концов они силой отобрали автомобиль жены потерпевшего как “уплату за долг”, — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали двух активных участников группировки. Во время обысков по адресам фактического проживания фигурантов обнаружено:

крупную сумму наличных, полученную от потерпевшего;

три автомобиля, в том числе похищенный у жены потерпевшего предпринимателя;

записи черной бухгалтерии и долговые расписки;

оружие.

На данный момент задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки, прежде всего его координатора. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

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