Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ за сутки ликвидировали 410 оккупантов и уничтожили 40 единиц тяжелой техники
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили немало российской техники и ликвидировали по меньшей мере 410 оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Теперь потери врага с начала войны превысили 210 тыс. человек.
Потери РФ в войне на 05.06.2023:
- личного состава — около 210 350 (+410) человек ликвидировано,
- танков — 3848 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 7523 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 3567 (+12) ед,
- РСЗО — 584 (+1) ед,
- средств ПВО — 349 (+5) ед,
- самолетов — 313 ед,
- вертолетов — 298 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3189 (+14),
- крылатых ракет — 1136 (+4) ед,
- кораблей/катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6312 (+7) ед,
- специальной техники — 484 (+5) ед.
Ранее в Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины уничтожили четыре из шести крылатых ракет Х-101/Х-555 и шесть из восьми ударных БпЛА Shahed.
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Фото: ОК Восток
Источник: Генштаб ВСУ
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