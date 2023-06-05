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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ за сутки ликвидировали 410 оккупантов и уничтожили 40 единиц тяжелой техники

війна

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили немало российской техники и ликвидировали по меньшей мере 410 оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Теперь потери врага с начала войны превысили 210 тыс. человек.

Потери РФ в войне на 05.06.2023:

  • личного состава — около 210 350 (+410) человек ликвидировано,
  • танков — 3848 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 7523 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 3567 (+12) ед,
  • РСЗО — 584 (+1) ед,
  • средств ПВО — 349 (+5) ед,
  • самолетов — 313 ед,
  • вертолетов — 298 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3189 (+14),
  • крылатых ракет — 1136 (+4) ед,
  • кораблей/катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6312 (+7) ед,
  • специальной техники — 484 (+5) ед.

Ранее в Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины уничтожили четыре из шести крылатых ракет Х-101/Х-555 и шесть из восьми ударных БпЛА Shahed.

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Фото: ОК Восток

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Генеральный штаб Украины
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