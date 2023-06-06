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Юлия Соколова, редактор ленты

5 лет и до $1 млрд: на месте разрушенной Каховской ГЭС хотят построить новую станцию

Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

Вместо разрушенной российскими войсками Каховской ГЭС планируют построить новую станцию. Это произойдет после деоккупации левобережья Херсонской области.

Об этом сообщил генеральный директор госкомпании Укргидроэнерго Игорь Сирота в интервью Forbes.ua.

Он объяснил, что после освобождения Новой Каховки, возле которой расположена ГЭС, будет построена временная плотина. После этого Каховское водохранилище планируют быстро наполнить водой из верхних водохранилищ.

– На эту работу нам потребуется месяц. Мы уже разрабатываем проектные решения. После этого будем строить новую станцию на месте разрушенной Каховской ГЭС, – подчеркнул Сирота.

По расчетам специалистов Укргидроэнерго, для строительства новой гидроэлектростанции потребуется от $800 млн до $1 млрд. Поскольку, кроме ГЭС, нужно отстроить мостовой и железнодорожный переходы, разрушенные взрывом.

– Если работать 24/7, на это уйдет пять лет. И мы будем это делать, – отметил Сирота.

Он уточнил, что вопрос строительства новой ГЭС сегодня обсуждался с проектным институтом. Кроме того, интерес проявили строители из Италии и Турции.

Игорь Сирота объяснил, что Каховская ГЭС играла большую роль. Кроме стабилизации энергосистемы, Каховское водохранилище предоставляло воду огромному количеству людей и предприятий на Юге Украины.

Из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой затопления оказались до 80 населенных пунктов по оба берега Днепра.

Пик разлива воды ожидается к утру 7 июня, далее последует стабилизация ее уровня. Вода спадет ориентировочно через 7-10 дней.

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Каховська ГЕС

Источник: Forbes Украина
Война в Украине, Каховська ГЕС, Російська агресія
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