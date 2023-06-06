5 лет и до $1 млрд: на месте разрушенной Каховской ГЭС хотят построить новую станцию
Вместо разрушенной российскими войсками Каховской ГЭС планируют построить новую станцию. Это произойдет после деоккупации левобережья Херсонской области.
Об этом сообщил генеральный директор госкомпании Укргидроэнерго Игорь Сирота в интервью Forbes.ua.
Он объяснил, что после освобождения Новой Каховки, возле которой расположена ГЭС, будет построена временная плотина. После этого Каховское водохранилище планируют быстро наполнить водой из верхних водохранилищ.
– На эту работу нам потребуется месяц. Мы уже разрабатываем проектные решения. После этого будем строить новую станцию на месте разрушенной Каховской ГЭС, – подчеркнул Сирота.
По расчетам специалистов Укргидроэнерго, для строительства новой гидроэлектростанции потребуется от $800 млн до $1 млрд. Поскольку, кроме ГЭС, нужно отстроить мостовой и железнодорожный переходы, разрушенные взрывом.
– Если работать 24/7, на это уйдет пять лет. И мы будем это делать, – отметил Сирота.
Он уточнил, что вопрос строительства новой ГЭС сегодня обсуждался с проектным институтом. Кроме того, интерес проявили строители из Италии и Турции.
Игорь Сирота объяснил, что Каховская ГЭС играла большую роль. Кроме стабилизации энергосистемы, Каховское водохранилище предоставляло воду огромному количеству людей и предприятий на Юге Украины.
Из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой затопления оказались до 80 населенных пунктов по оба берега Днепра.
Пик разлива воды ожидается к утру 7 июня, далее последует стабилизация ее уровня. Вода спадет ориентировочно через 7-10 дней.