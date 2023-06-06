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Думают, что смогут остановить контрнаступление. Россияне подорвали Каховскую ГЭС изнутри — Гуменюк

Каховська ГЕС

Сегодня, 6 июня, российские оккупанты осуществили подрыв Каховской ГЭС изнутри, чтобы помешать контрнаступлению Украины.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.

— Это был не ракетный удар, даже по виду повреждений, по внешнему виду самой дамбы видно, что подрыв произошел изнутри, — сказала она.

По ее словам, объемы разрушений на Каховской ГЭС большие, из-за этого подъем воды может быть высоким.

Гуменюк отметила, что, по мнению россиян, таким образом они смогут остановить контрнаступление украинских сил.

— Они пытаются увеличить площадь водной поверхности, чтобы украинские Силы обороны не прибегли к форсированию, — добавила она.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга также отметила, что теперь “полоса огневых позиций” РФ подвинется, потому что “вода сделает свое дело”. То, что украинским силам не удавалось благодаря боевой работе — произошло в соответствии с просчетами России.

Кроме того, это означает, что “немного легче” будет херсонцам на правом берегу Днепра относительно обстрелов.

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Думают, что смогут остановить контрнаступление. Россияне подорвали Каховскую ГЭС изнутри — Гуменюк

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Каховська ГЕС, Новая Каховка, Херсонская область
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