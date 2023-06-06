Думают, что смогут остановить контрнаступление. Россияне подорвали Каховскую ГЭС изнутри — Гуменюк
Сегодня, 6 июня, российские оккупанты осуществили подрыв Каховской ГЭС изнутри, чтобы помешать контрнаступлению Украины.
Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.
— Это был не ракетный удар, даже по виду повреждений, по внешнему виду самой дамбы видно, что подрыв произошел изнутри, — сказала она.
По ее словам, объемы разрушений на Каховской ГЭС большие, из-за этого подъем воды может быть высоким.
Гуменюк отметила, что, по мнению россиян, таким образом они смогут остановить контрнаступление украинских сил.
— Они пытаются увеличить площадь водной поверхности, чтобы украинские Силы обороны не прибегли к форсированию, — добавила она.
Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга также отметила, что теперь “полоса огневых позиций” РФ подвинется, потому что “вода сделает свое дело”. То, что украинским силам не удавалось благодаря боевой работе — произошло в соответствии с просчетами России.
Кроме того, это означает, что “немного легче” будет херсонцам на правом берегу Днепра относительно обстрелов.