Карта боевых действий на 06.06.2023 – ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло более 40 боевых столкновений.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Карта боевых действий в Украине на 06.06.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 468-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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