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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Последствия трагедии будут понятны где-то через неделю — Зеленский о подрыве Каховской ГЭС

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате подрыва Каховской ГЭС может быть затоплено от 35 до 85 населенных пунктов.

Об этом он сказал во время встречи с представителями СМИ во вторник, 6 июня.

— Мы понимаем, что будут большие проблемы и они уже есть. Мы готовились к подвозу воды во всем регионе — в Днепропетровском, Запорожском, Херсонском. Последствия трагедии будут понятны где-то через неделю, когда пойдет вода. Чтобы понять, что там осталось и, что будет дальше, — сказал Зеленский.

Напомним, российские оккупанты ночью 6 июня взорвали плотину Каховской ГЭС, из-за чего около 80 населенных пунктов оказались под угрозой подтопления, проводится эвакуация. Другие последствия еще оцениваются специалистами.

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Владимир Зеленский, Каховська ГЕС
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