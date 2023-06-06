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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Облил дверь администрации сине-желтой краской: в Крыму к 15 годам приговорили художника

Облил дверь администрации сине-желтой краской: в Крыму к 15 годам приговорили художника

Российские оккупанты “приговорили” к 15 годам тюрьмы в колонии общего режима крымского художника Богдана Зизу.

– Крымского художника-акциониста Богдана Зизу российский военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам заключения в колонии общего режима. Первые четыре года ему придется провести в тюрьме, говорится в сообщении Telegram-канала Ґрати.

Известно, что ночью 16 мая 2022 года Зиза облил краской цветов украинского флага и попытался поджечь дверь администрации Евпатории. Таким образом, он выразил свой протест против войны. Его задержали на следующий день.

Мужчине оккупанты инкриминировали совершение теракта, угрозу совершения теракта и призывы к терроризму за видеообращение, которое он записал одновременно с акцией.

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Облил дверь администрации сине-желтой краской: в Крыму к 15 годам приговорили художника

Зиза признавал, что провел антивоенную акцию, но настаивал, что она никому не навредила. Прокурор просил для художника 18 лет тюрьмы.

Во время слова Зиза вновь говорил о необходимости выступать против войны и опасности молчания.

После этого он объявил голодовку с 10 июня, требуя лишить его гражданства РФ и освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

Фото: Ґрати

Война в Украине, Крым
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