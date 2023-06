ООН твитит о многообразии, игнорируя катастрофу: в МИД возмущены “празднованием” русского языка

В МИД Украины отреагировали на празднование на сообщение Организации Объединенных Наций, которая в день подрыва россиянами Каховской дамбы решила “отпраздновать” день русского языка.

Представитель украинского ведомства отметил, что организация сообщает о культурном разнообразии, игнорируя крупнейшую катастрофу в Европе за последние десятилетия, вызванную Россией.

Russian commanders will have given the order to blow up the Kakhovka Dam in Russian. What a day at the UN to celebrate Russian language! @UnitedNationsRU tweets about cultural diversity, ignoring the biggest catastrophe in Europe in decades caused solely by Russia. Why be silent? https://t.co/8z5PIyfs8P

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 6, 2023