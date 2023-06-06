ООН твитит о многообразии, игнорируя катастрофу: в МИД возмущены “празднованием” русского языка

В МИД Украины отреагировали на празднование на сообщение Организации Объединенных Наций, которая в день подрыва россиянами Каховской дамбы решила “отпраздновать” день русского языка.

Представитель украинского ведомства отметил, что организация сообщает о культурном разнообразии, игнорируя крупнейшую катастрофу в Европе за последние десятилетия, вызванную Россией.

— Российские командиры отдадут приказ взорвать Каховскую плотину на русском языке. Какой день в ООН для празднования русского языка! Русскоязычный аккаунт ООН твитит о культурном разнообразии, игнорируя крупнейшую катастрофу в Европе за последние десятилетия, вызванную исключительно Россией. Зачем молчать?” — написал Николенко.

Russian commanders will have given the order to blow up the Kakhovka Dam in Russian. What a day at the UN to celebrate Russian language! @UnitedNationsRU tweets about cultural diversity, ignoring the biggest catastrophe in Europe in decades caused solely by Russia. Why be silent? https://t.co/8z5PIyfs8P — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 6, 2023

6 июня, когда стало известно, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС на Херсонщине, в ООН написали о праздновании дня русского языка.

Они ни слова не сказали о ситуации с ГЭС, а позже лишь ретвитнули сообщение Управления ООН по координации гуманитарных дел (OCHA Ukraine).

Сообщение о дне русского языка и отсутствие реакции на подрыв дамбы возмутило пользователей социальной сети:

Этическая слепота вашей организации сегодня вышла на новый уровень

Это пародийный аккаунт?

В истории несвоевременных запланированных твитов это один из худших.

ООН — это лохотрон на борту с Лавровым, который имеет право вето.

Сегодня — Международный день клоуна. Поздравляем тебя с этим днем, ООН.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость воды и вероятные районы подтопления.

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