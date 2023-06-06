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Разрушение Каховской ГЭС. Сейчас жертв среди населения из-за высокой воды нет — Шмыгаль
Проведено заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по разрушению россиянами Каховской ГЭС. Сейчас жертв среди населения из-за высокой воды нет.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Отмечается, что сейчас власти ставят перед собой четыре главные задачи:
- Организация эвакуации и размещения людей на безопасных территориях. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.
- Запорожская АЭС. Сейчас ситуация контролируется. Важно не допустить развития худшего сценария.
- Обеспечение питьевой водой. Уже наработаны предложения, есть подготовленные проектные решения. Готовим выделение средств, чтобы начать реализацию проектов как можно быстрее.
- Оценка экологических последствий. Минприроды вскоре должно подготовить соответствующие данные.
Ранее Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по двум статьям из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС в ночь на 6 июня.
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Источник: Денис Шмыгаль
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