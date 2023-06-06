Разрушение Каховской ГЭС. Сейчас жертв среди населения из-за высокой воды нет — Шмыгаль

Проведено заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по разрушению россиянами Каховской ГЭС. Сейчас жертв среди населения из-за высокой воды нет.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отмечается, что сейчас власти ставят перед собой четыре главные задачи:

Организация эвакуации и размещения людей на безопасных территориях. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.

Запорожская АЭС. Сейчас ситуация контролируется. Важно не допустить развития худшего сценария.

Обеспечение питьевой водой. Уже наработаны предложения, есть подготовленные проектные решения. Готовим выделение средств, чтобы начать реализацию проектов как можно быстрее.

Оценка экологических последствий. Минприроды вскоре должно подготовить соответствующие данные.

Ранее Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по двум статьям из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС в ночь на 6 июня.

Источник: Денис Шмыгаль

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.