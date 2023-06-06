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В британской разведке назвали ключевой фактор в войне в течение следующих недель

Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

За последние 48 часов наблюдается значительное усиление боевых действий на многих участках фронта, в том числе на тех, где в течение нескольких месяцев было относительно тихо.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

В то же время указано, что вражда между ЧВК Вагнера и Министерством обороны России достигла беспрецедентного уровня.

Впервые владелец ЧВК Евгений Пригожин заявил, что армия РФ намеренно применила смертоносную силу против вагнеровцев. После столкновения наемники ЧВК Вагнера, вероятно, задержали командира бригады российской армии.

— Большинство сил Вагнера сейчас выведены из Бахмута. Поскольку в России не хватает резервных подразделений, то, насколько Вагнер будет подчиняться МО, станет ключевым фактором в конфликте в течение следующих недель, — добавляют в британской разведке.

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ЧФ РФ

Источник: Минобороны Великобритании

Война в Украине, ЧВК Вагнера, Росія
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