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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Кремле захлебываются от злобы: Данилов отреагировал на заявление Пескова о подрыве ГЭС

Олексій Данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что россияне придумывают разные глупости, которые не имеют никакого подтверждения.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Єдині новини, комментируя реакцию секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова на подрыв дамбы Каховской ГЭС.

Данилов сказал, что россияне “захлебываются” от злобы, что не могут решить вопрос военным путем.

— Во-первых, она (Каховская ГЭС. — Ред.) была полностью под контролем российских оккупантов еще с марта прошлого года, к сожалению. Там не было ни одного нашего военного или наших представителей. Поэтому, о чем кричит этот человек – мне сложно сказать. Но я уже привык, когда этот мужчина с усами начинает что-то рассказывать, нести какие-то глупости для того, чтобы исправить ту агрессию, которую они совершают в отношении нашей страны, — сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что Украине было известно, что в сентябре и октябре 2022 года были сделаны “закладки” и именно сейчас российские оккупационные войска решили использовать, чтобы предотвратить украинское контрнаступление.

Что сказал Песков?

Кремль уже традиционно обвинил в собственных террористических актах Украину. Песков назвал подрыв Каховской ГЭС “преднамеренной диверсией украинской стороны”.

Секретарь Путина заявил, что Украина будто “преследовала цель — лишить Крым воды”, а еще отрицал обвинения в адрес российских военных.

По данным украинской разведки, предварительно, Каховскую гидроэлектростанцию подорвали военные 205 мотострелковой бригады ВС РФ.

Напомним, российские оккупанты ночью 6 июня взорвали плотину Каховской ГЭС, из-за чего около 80 населенных пунктов оказались под угрозой подтопления, проводится эвакуация. Другие последствия еще оцениваются специалистами.

Дмитрий Песков, Каховська ГЕС, Алексей Данилов, СНБО, Російська агресія
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