Украина обратится в МУС по поводу взрыва Каховской ГЭС — Зеленский

Украина настаивает на созыве заседания Совбеза ООН и намерена обращаться в Международный уголовный суд из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом во время пресс-конференции 6 июня сказал президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы разговаривали с ЕС, с НАТО, с ОБСЕ, и также созываем Совет безопасности в ООН. И также будем обращаться к представителям Международного уголовного суда. На наш взгляд, это преступление. Генеральная прокуратура уже зарегистрировала. Классификация сегодня — экоцид, — сказал он.

Глава государства сказал, что это важный момент, на который должно обратить внимание международное сообщество. Зеленский сказал, что будет концентрировать всех украинских дипломатов на работе с государствами, которые постоянно занимают посредническую позицию.

— Это те государства, которые всегда уделяют большое внимание эковопросам и эковызовам. Очень хочется реакции от стран Азии и Латинской Америки, — добавил Зеленский.

По его словам, информация о минировании Каховской ГЭС “была от нашей разведки, мы потом делились этой информацией с партнерами”.

Напомним, российские оккупанты ночью 6 июня взорвали плотину Каховской ГЭС, из-за чего около 80 населенных пунктов оказались под угрозой подтопления, проводится эвакуация. Другие последствия еще оцениваются специалистами.

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