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Какие дороги оказались под водой после подрыва Каховской ГЭС: список

Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

Часть государственных дорог Херсонщины затоплена из-за подрыва российскими войсками дамбы Каховской ГЭС. Речь идет об автодорогах Херсон – Новая Каховка – Геническ и Одесса – Мелитополь – Новоазовск ниже гидроэлектростанции.

Эти участки государственных автодорог Херсонской области оказались полностью под водами Днепра.

На левом берегу Херсонщины, который временно оккупирован российскими войсками, под водой оказалась часть трассы Одесса – Мелитополь – Новоазовск.

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На подконтрольном Украине правобережье Херсонщины сейчас полностью затоплены участки дороги государственного значения Херсон – Новая Каховка – Геническ, вдоль которой расположены населенные пункты Дарьевка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Шилова Балка. Вода продолжает подниматься, соответственно затопление дорог будет продолжаться.

Источник: Агентство восстановления

Война в Украине, Каховська ГЕС, Російська агресія
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