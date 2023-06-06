Разрушить Каховскую ГЭС обстрелами физически нереально, ее взорвали оккупанты – Зеленский

Войска РФ более года контролировали Каховскую гидроэлектростанцию, и именно они совершили теракт, взорвав ГЭС. Совершить подрыв этого объекта извне, во время обстрела, физически невозможно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита Бухарестской девятки, в состав которой входят Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия.

Таким образом украинский лидер опроверг пропагандистские нарративы РФ о якобы причастности нашей страны к катастрофе на ГЭС.

– Уже больше года РФ контролирует и эту дамбу, и всю Каховскую гидроэлектростанцию. И взорвать ее как-то извне, обстрелами физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами. И взорвана ими, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что этим терактом РФ в очередной раз продемонстрировала цинизм в отношении жителей временно оккупированных территорий. Кроме того, это преступление показывает, что на самом деле Россия несет угрозу Европе и всему миру.

Зеленский назвал подрыв дамбы “бомбой массового экологического поражения”. Он обратил внимание, что Каховское водохранилище было источником воды для миллионов людей на Юге Украины, а также для фермерства и аграрного производства. Теперь колоссальные площади останутся без орошения.

– И сейчас даже трудно определить, какими будут последствия для окружающей среды… Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. И это – настоящий экоцид!.. Это самая большая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет, – отметил президент.

Зеленский назвал РФ самым опасным террористом в мире. Он уточнил, что поражение агрессора в войне станет наиболее весомым вкладом в безопасность региона, Европы и всего мира.

Президент предупредил, что российский реваншизм подпитывает вера Кремля в то, что Европа может проявить слабость. Именно это побуждает Москву прибегать к террору, катастрофам, шантажу, чтобы “взять под контроль ту или иную часть Европы”.

В связи с этим Зеленский призвал показать на саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, что декларируемые и реальные ценности этого военного блока не отличаются.

– Следует уже показать, что слабости в Европе не будет. Сколько еще катастроф нужно, чтобы государство-террорист наконец-то увидело, что террор не является инструментом влияния на решения НАТО?.. Наконец стоит определить, что Украина будет членом НАТО, и это можно определить только приглашением для Украины присоединиться, — заявил глава государства.

Он призвал определить на саммите алгоритм присоединения нашего государства к блоку, а также оформить гарантии безопасности для Украины на пути к НАТО.

Как известно, взорванная оккупантами Каховская ГЭС полностью разрушена. Восстановлению она не подлежит.

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