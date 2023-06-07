Германия передала Украине новый пакет военной помощи, куда вошли вездеходы Bandvagn 206
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли 8 вездеходов Bandvagn 206.
Об этом сообщается на сайте немецкого правительства. Также в пакет помощи вошли:
- 2 тыс. боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard;
- 14 разведывательных дронов Vector;
- 16 пограничных машин;
- три антидронных системы;
- 2 грузовика 8×6 HX81;
- 2 прицепа;
- 11 тыс. сухпайков.
Всего Германия намерена поставить Украине 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206).
Bandvagn 206 был разработан шведской компанией Hägglunds для сухопутных войск. Вездеход имеет два звена — переднее с экипажем и заднее для перевозки войск или материальных средств.
В целом машина рассчитана на 17 военных (6 в переднем отделении, 11 в заднем), прицеп можно адаптировать для различных целей в зависимости от модификации.
Вездеход имеет общую длину в 6,9 м, массу — 4,5 тонны. Машина достаточно высокая — 2,4 метра, ширина — 1,87 метра.
Bandvagn 206 — это стандартная версия, с бензиновым двигателем Ford V6 мощностью 135 л.с. В воде машина развивает скорость до 4,7 км в час, на обычной дороге — до 55 км/ч.
Фото: Минобороны Германии