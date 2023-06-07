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Германия передала Украине новый пакет военной помощи, куда вошли вездеходы Bandvagn 206

всюдихід Bandvagn 206

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли 8 вездеходов Bandvagn 206.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства. Также в пакет помощи вошли:

  • 2 тыс. боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard;
  • 14 разведывательных дронов Vector;
  • 16 пограничных машин;
  • три антидронных системы;
  • 2 грузовика 8×6 HX81;
  • 2 прицепа;
  • 11 тыс. сухпайков.

Всего Германия намерена поставить Украине 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206).

Bandvagn 206 был разработан шведской компанией Hägglunds для сухопутных войск. Вездеход имеет два звена — переднее с экипажем и заднее для перевозки войск или материальных средств.

В целом машина рассчитана на 17 военных (6 в переднем отделении, 11 в заднем), прицеп можно адаптировать для различных целей в зависимости от модификации.

Вездеход имеет общую длину в 6,9 м, массу — 4,5 тонны. Машина достаточно высокая — 2,4 метра, ширина — 1,87 метра.

Bandvagn 206 — это стандартная версия, с бензиновым двигателем Ford V6 мощностью 135 л.с. В воде машина развивает скорость до 4,7 км в час, на обычной дороге — до 55 км/ч.

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Фото: Минобороны Германии

Война в Украине, Німеччина, Російська агресія
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