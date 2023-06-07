Результаты ревизии неутешительны. В Киеве проверили уже 73% укрытий — министр

Абсолютное большинство проверенных укрытий в Киеве остаются без свободного доступа.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

— Проверено 3 382 объекта, что составляет 73% от общего фонда укрытий Киева. По состоянию укрытий: 35% от проверенных непригодны для эксплуатации, 65% технически пригодны, — говорится в сообщении.

По словам министра, техническая пригодность укрытий дает надежду, что приведение их в порядок обеспечит достаточный фонд укрытий для города. В то же время перечень замечаний к технически пригодным укрытиям остается значительным.

— В целом результаты ревизии пока неутешительны, — подчеркнул он.

1 июня во время ракетной атаки РФ в Киеве погибли три человека. Они не смогли попасть в убежище, поскольку оно было закрыто. Теперь по всей Украине состоятся проверки укрытий.

Источник: Александр Камышин

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