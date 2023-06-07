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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Рвался в бой, чтобы защищать Украину: погиб летчик Владислав Савельев

Владислав Савєльєв
Фото: УНИАН

Во время выполнения боевого задания погиб украинский защитник и пилот истребителя Владислав Савельев с позывным NOMAD.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что защитник погиб 2 июня.

Когда началось полномасштабное вторжение, Владислав находился за границей в длительной командировке. Тогда он вернулся в Украину и стал на защиту Родины.

— Он был замечательным человеком! Хорошим другом, мужем, отцом, сыном своих родителей и Украины. Даже будучи в долгой командировке за границей, он рвался в бой как никто, чтобы защищать свою Украину, потому что не мог спокойно наблюдать издалека. Война забрала что-то у каждого из нас. Владислав отдал самое дорогое — жизнь, — написал его друг, украинский пилот Дмитрий Шкаревский в Facebook.

По его словам, самая большая мечта Савельева — отправиться с друзьями и семьей в Норвегию после победы Украины.

— Мы с вами сможем осуществить его мечту, к сожалению, посмертно. Его прах будет развеян над фьордом Норвегии, — отметил он.

Известно, что у украинского защитника остались жена и маленькая дочь.

В начале июня стало известно о гибели под Бахмутом музыканта Даниила Подыбайло с позывным Наруто. Он защищал Украину в составе территориальной обороны, а до того помогал военным в блокадном Мариуполе.

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Война в Украине, Повітряні сили України, Смерть, український пілот
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