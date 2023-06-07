У США есть достаточно средств для помощи Украине до конца финансового года — Кирби

У Соединенных Штатов есть достаточно средств для того, чтобы продолжать выделение помощи Украине до конца финансового года, который завершается осенью.

Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

— У нас достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца текущего финансового года, — сказал он.

Если администрации президента США понадобятся дополнительные средства, они обратятся к Конгрессу.

Сейчас Украина имеет поддержку обеих партий, Кирби надеется, что это будет продолжаться и в дальнейшем.

Ранее стало известно, что США внимательно следят за ситуацией вокруг подрыва Каховской ГЭС и взаимодействуют с Украиной в сборе подробной информации, чтобы сделать окончательные выводы.

По словам Кирби, Вашингтон готов помочь Киеву в преодолении последствий катастрофы, в том числе и через международные гуманитарные организации.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.