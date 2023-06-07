В ответ — тишина: Подоляк напомнил, что Украина предупреждала о планах России по ГЭС в октябре

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил, что в октябре 2022 года предупреждал международное сообщество о заминировании шлюзов дамбы Каховской ГЭС на временно оккупированной территории Херсонщины.

Он сослался на сообщение в Twitter, датированное 20 октября 2022 года. Подоляк отметил, что Украина предупреждала мир, что Россия готовит техногенную катастрофу.

— В ответ… тишина. Ни беспокойства, ни предостережений. Июнь 2023-го. Россия подрывает Каховскую ГЭС. Может, пора начинать делать выводы? И может, пора осознать, кто, когда, почему и как планировал “подрыв ГЭС”? — отметил Подоляк.

В октябре прошлого года Подоляк писал, что настоящий “план Суровикина” по Каховской ГЭС заключается в:

минировании дамбы и трансформаторов;

принудительном вывозе украинцев и переселении нелояльного населения в РФ;

затоплении территории, чтобы остановить контрнаступление Украины и перекрыть собственное отступление.

В ночь на 6 июня российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС. Факты ICTV собрали первые последствия затопления территории региона и реакцию мира на очередное преступление Москвы.

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