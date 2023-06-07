В ответ — тишина: Подоляк напомнил, что Украина предупреждала о планах России по ГЭС в октябре
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил, что в октябре 2022 года предупреждал международное сообщество о заминировании шлюзов дамбы Каховской ГЭС на временно оккупированной территории Херсонщины.
Он сослался на сообщение в Twitter, датированное 20 октября 2022 года. Подоляк отметил, что Украина предупреждала мир, что Россия готовит техногенную катастрофу.
— В ответ… тишина. Ни беспокойства, ни предостережений. Июнь 2023-го. Россия подрывает Каховскую ГЭС. Может, пора начинать делать выводы? И может, пора осознать, кто, когда, почему и как планировал “подрыв ГЭС”? — отметил Подоляк.
В октябре прошлого года Подоляк писал, что настоящий “план Суровикина” по Каховской ГЭС заключается в:
- минировании дамбы и трансформаторов;
- принудительном вывозе украинцев и переселении нелояльного населения в РФ;
- затоплении территории, чтобы остановить контрнаступление Украины и перекрыть собственное отступление.
В ночь на 6 июня российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС. Факты ICTV собрали первые последствия затопления территории региона и реакцию мира на очередное преступление Москвы.