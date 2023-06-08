Ответа нет: Зеленский шокирован неспособностью ООН и Красного Креста помочь после подрыва ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский был “шокирован” тем, что ООН и Красный Крест не оказали помощи после прорыва Каховской ГЭС.

– Их здесь нет. Мы не получили ответа. Я шокирован, – сказал президент немецким газетам Bild и Die Welt.

По его словам, российские военные стреляли по украинским спасателям.

– Как только наши спасатели пытаются их (людей. – Ред.) спасти, по ним стреляют, – говорит президент.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к международным гуманитарным организациям от имени правительства Украины и призвал к немедленным действиям.

– Обращаемся к вам с просьбой взяться за эвакуацию людей из оккупированной Россией территории Херсонской области, мы должны сохранить жизнь людей, которых оккупанты обрекли на смерть, – сказал он.

Источник : Sky News

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