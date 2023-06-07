Бедрак Виктория, редактор ленты
Войска РФ теряют позиции под Бахмутом — Сырский
На Бахмутском направлении украинские защитники продолжают продвигаться на флангах.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
— Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом, — говорится в сообщении.
Сырский также опубликовал видео работы третьей отдельной штурмовой бригады.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Бахмут взял на себя функцию магнита в этой войне. Туда направляется лучшее и новейшее вооружение, которое Украина получает от западных партнеров.
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