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Войска РФ теряют позиции под Бахмутом — Сырский

Войска РФ теряют позиции под Бахмутом — Сырский

На Бахмутском направлении украинские защитники продолжают продвигаться на флангах.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

— Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом, — говорится в сообщении.

Сырский также опубликовал видео работы третьей отдельной штурмовой бригады.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Бахмут взял на себя функцию магнита в этой войне. Туда направляется лучшее и новейшее вооружение, которое Украина получает от западных партнеров.

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Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, Александр Сырский
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