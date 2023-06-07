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Зеленский и Эрдоган обсудили создание комиссии по расследованию теракта на Каховской ГЭС

Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган
Фото: Офис президента, Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

В ходе разговора политики обсудили гуманитарные и экологические последствия российского теракта на Каховской ГЭС, в том числе риски для ЗАЭС.

— Передал список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия. Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также о возвращении наших незаконно заключенных, в том числе крымских татар, и продолжении и расширении зерновой инициативы, — отметил президент Украины.

Также был поднят вопрос войны в Украине.

Кроме того, Эрдоган в разговоре с Зеленским предложил создать комиссию для расследования взрыва дамбы на Каховской ГЭС.

Лидер Турции также пообещал сделать все возможное в этом вопросе и заявил, что можно использовать метод переговоров, как в “зерновом коридоре”.

— Подчеркнув, что не удастся предотвратить гуманитарные потери ежедневно, пока будут продолжаться конфликты, поэтому идея возвращения к переговорам должна доминировать, и заявил, что решительно будет продолжать свои усилия для установления справедливого мира, — говорится в сообщении канцелярия турецкого главы государства.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Каховська ГЕС, Реджеп Эрдоган
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