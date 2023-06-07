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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Снимают с деревьев и балконов. На Херсонщине бойцы Нацгвардии помогают эвакуировать людей

Снимают с деревьев и балконов. На Херсонщине бойцы Нацгвардии помогают эвакуировать людей
Фото: НГУ

Гвардейцы воинских частей Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины с использованием плавсредств и военного транспорта совместно с работниками ГСЧС и Национальной полиции оказывают помощь гражданскому населению.

Снимают с деревьев и балконов. На Херсонщине бойцы Нацгвардии помогают эвакуировать людей

Фото: Евакуація людей на Херсонщині/Нацгвардія

Снимают с деревьев и балконов. На Херсонщине бойцы Нацгвардии помогают эвакуировать людей

Фото: Евакуація людей на Херсонщині/Нацгвардія

Снимают с деревьев и балконов. На Херсонщине бойцы Нацгвардии помогают эвакуировать людей

Фото: Евакуація людей на Херсонщині/Нацгвардія

Некоторые люди, спасаясь от большой воды, вылезают на деревья или на крыши домов, чтобы спастись.

Снимают с деревьев и балконов. На Херсонщине бойцы Нацгвардии помогают эвакуировать людей

Фото: Евакуація людей на Херсонщині/Нацгвардія

Снимают с деревьев и балконов. На Херсонщине бойцы Нацгвардии помогают эвакуировать людей

Фото: Евакуація людей на Херсонщині/Нацгвардія

Снимают с деревьев и балконов. На Херсонщине бойцы Нацгвардии помогают эвакуировать людей

Фото: Евакуація людей на Херсонщині/Нацгвардія

Бойцы Нацгвардии уже второй день подряд продолжают спасать и помогать всем, кто оказался в водяной ловушке на подтопленной территории. При необходимости нацгвардейцы оказывают домедицинскую и медицинскую помощь пострадавшим гражданам.

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Источник: Нацгвардия
Война в Украине, Каховська ГЕС, Нацгвардия, Херсонская область
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