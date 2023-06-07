Анастасия Кожушко, редактор ленты
Снимают с деревьев и балконов. На Херсонщине бойцы Нацгвардии помогают эвакуировать людей
Гвардейцы воинских частей Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины с использованием плавсредств и военного транспорта совместно с работниками ГСЧС и Национальной полиции оказывают помощь гражданскому населению.
Некоторые люди, спасаясь от большой воды, вылезают на деревья или на крыши домов, чтобы спастись.
Бойцы Нацгвардии уже второй день подряд продолжают спасать и помогать всем, кто оказался в водяной ловушке на подтопленной территории. При необходимости нацгвардейцы оказывают домедицинскую и медицинскую помощь пострадавшим гражданам.
Источник: Нацгвардия
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