Снимают с деревьев и балконов. На Херсонщине бойцы Нацгвардии помогают эвакуировать людей

Гвардейцы воинских частей Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины с использованием плавсредств и военного транспорта совместно с работниками ГСЧС и Национальной полиции оказывают помощь гражданскому населению.

Некоторые люди, спасаясь от большой воды, вылезают на деревья или на крыши домов, чтобы спастись.

Бойцы Нацгвардии уже второй день подряд продолжают спасать и помогать всем, кто оказался в водяной ловушке на подтопленной территории. При необходимости нацгвардейцы оказывают домедицинскую и медицинскую помощь пострадавшим гражданам.

Источник : Нацгвардия

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