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Татьяна Забожко, редактор ленты

Уничтоженный самолет, 37 артсистем и 880 солдат: потери РФ на 7 июня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток ликвидировали 880 российских оккупантов.

В общей сложности на 469-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли уже более 212 тыс.

Потери РФ на 7 июня 2023:

  • личного состава – около 212 030 (+880),
  • танков ‒ 3 873 (+13),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 560 (+17),
  • артиллерийских систем – 3 640 (+37),
  • реактивных систем залпового огня – 594 (+4),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 352 (+1),
  • самолетов – 314 (+1),
  • вертолетов – 299,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 219 (+7),
  • крылатых ракет ‒ 1 171,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 349 (+17),
  • специальной техники – 492 (+3).

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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