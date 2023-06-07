Татьяна Забожко, редактор ленты
Уничтоженный самолет, 37 артсистем и 880 солдат: потери РФ на 7 июня
Украинские защитники в течение суток ликвидировали 880 российских оккупантов.
В общей сложности на 469-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли уже более 212 тыс.
Потери РФ на 7 июня 2023:
- личного состава – около 212 030 (+880),
- танков ‒ 3 873 (+13),
- боевых бронированных машин ‒ 7 560 (+17),
- артиллерийских систем – 3 640 (+37),
- реактивных систем залпового огня – 594 (+4),
- средств противовоздушной обороны ‒ 352 (+1),
- самолетов – 314 (+1),
- вертолетов – 299,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 219 (+7),
- крылатых ракет ‒ 1 171,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 349 (+17),
- специальной техники – 492 (+3).
Источник: Генштаб ВСУ
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