ВСУ лишают войска РФ возможностей наступать — Тарнавский

На Востоке украинские защитники лишают российских оккупантов возможностей наступать.

Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский.

— Силы обороны продолжают оборонительную операцию и уничтожают российскую армию. Наши воины лишают врага возможностей наступать, — говорится в сообщении.

Тарнавский отметил, что в районе Авдеевки россияне нанесли авиационные удары, но наступательных действий не проводили.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что войска РФ теряют позиции под Бахмутом.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.