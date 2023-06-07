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ВСУ лишают войска РФ возможностей наступать — Тарнавский

військові ЗСУ
Фото: Минобороны

На Востоке украинские защитники лишают российских оккупантов возможностей наступать.

Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский.

— Силы обороны продолжают оборонительную операцию и уничтожают российскую армию. Наши воины лишают врага возможностей наступать, — говорится в сообщении.

Тарнавский отметил, что в районе Авдеевки россияне нанесли авиационные удары, но наступательных действий не проводили.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что войска РФ теряют позиции под Бахмутом.

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