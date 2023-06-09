Из-за подрыва Каховской ГЭС затоплены могильники животных и сибиреязвенные захоронения — Зеленский

Из-за подрыва Каховской ГЭС были затоплены хранилища горючего, склады с химикатами, удобрениями, могильники животных, из них по меньшей мере два сибиреязвенных захоронения. Кроме того, под угрозой гибели находятся десятки тысяч птиц и по меньшей мере двадцать тысяч диких животных.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеосвязи с мировыми экоактивистами, лидерами мнений и международными экспертами о последствиях подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

Он заявил, что экологическая катастрофа и последствия подрыва Каховской ГЭС, является “не природным бедствием и не проявлением климатического кризиса, это беда — Путин. То, что он делает. То, что он лично приказывает делать”.

Владимир Зеленский сообщил, что ситуация сейчас чрезвычайно тяжелая, а российские войска не прекращают артиллерийских ударов именно по той территории, где осуществляется эвакуация людей.

— К сожалению, есть раненые от этих террористических обстрелов. Люди, которые спасают и спасаются от российского экоцида, вынуждены спасаться еще и от российского огня! Просто на точках эвакуации… Это российское преступление экоцида — крупнейшее за десятилетия в Европе, но, судя по всему, российские оккупанты решили дополнительно усугубить его последствия, — сказал он.

Президент сообщил, что на оккупированной части территории, где затоплено около десятка населенных пунктов, вообще не осуществляется эвакуация.

— Люди вторые сутки на крышах, в водяной ловушке, без питьевой воды, еды и медицинской помощи. Сколько там погибших и пострадавших, мы пока не знаем, — сообщил он.

Глава государства добавил, что буквально каждый час устанавливается все больше деталей относительно того, какой ущерб Россия нанесла этой катастрофой.

— В более чем 30 населенных пунктах жизнь сломана. Для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно затруднен доступ к питьевой воде. Из-за уничтожения дамбы затоплены хранилища горючего, склады с химикатами, склады с удобрениями, могильники животных, из них как минимум два сибиреязвенных захоронения, и оба — на временно оккупированной территории. Что с ними сейчас, нам неизвестно, — сказал президент.

Он добавил, что там, где не было централизованной канализации, канализационные стоки уже в воде.

— Количество экосистем, которые уничтожены или поставлены на грань вымирания этим российским терактом, уже исчисляется тысячами. Более 50 тыс. гектаров лесов затоплено, и по меньшей мере половина из них погибнет. Десятки тысяч птиц и по меньшей мере двадцать тысяч диких животных под угрозой гибели. Очевидно, что Каховское водохранилище превращено в большую могилу для миллионов живых существ, — сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что ни один народ не должен оставаться наедине с такими вызовами, но пока нет ответа на то, как это можно совместно преодолеть.

Во-первых, заявил президент, будет и в дальнейшем делаться все возможное, чтобы спасти как можно больше людей и в этом Украина нуждается в поддержке мира.

— И не только риторикой, но и действиями. На контролируемой нами территории международные организации начали помогать. Я благодарю. На оккупированной же территории — ноль поддержки. И чем дольше это продолжается, тем больше, к сожалению, там будет жертв. Внимания международных организаций к оккупированной территории, которая затоплена, пока фактически нет. И нужно, в частности, ваше давление на них — я прошу! — сказал он.

Во-вторых, катастрофа, с которой столкнулась Украина, является сознательным преступлением российского оккупанта, подчеркнул президент.

— Много вопросов о том, что произошло. Но это произошло на оккупированной территории. И мы еще в прошлом году предупреждали о минировании оккупантами дамбы и других сооружений станции. Но российские войска сейчас обстреливают районы, где идет эвакуация. Очевидно, что это именно Россия заинтересована в катастрофе, — сообщил он.

Владимир Зеленский добавил, что Украина планирует создать экспертную группу, которая будет заниматься прежде всего консолидацией мира, чтобы за экоцид была полная ответственность России и чтобы Украина не осталась наедине с этой трагедией — с экоцидом.

— Я уверен: при достаточном лидерстве в мире соответствующие инструменты можно создать, — сказал он.

В-третьих, подчеркнул глава государства, Россия рассчитывает лишь на несколько форм результата для себя: это страдания людей, это запугивание людей и это руины, которые оставляет после себя террор.

— Конечно, мы сделаем все, чтобы гарантировать людям основу для жизни даже после этой катастрофы. Но нужно, чтобы не осталось ни одной пустыни, или руины, или мертвой зоны после этой катастрофы. И это можно обеспечить только совместными усилиями, вместе с экозащитным сообществом мира, вместе с policy makers, вместе с лидерами и государствами, вместе с международными организациями, — сказал он.

Президент подчеркнул, что загрязнение и яд из зоны затопления быстро попадает в подземные воды, отравляет реки, а оттуда попадает в бассейн Черного моря.

— То есть не бывает разрушения природы где-то там — все в мире очень взаимосвязано. И поэтому, пожалуйста, распространяйте правду об этом российском экоциде, — сказал он.

Президент подчеркнул, чтобы мировые лидеры, государства и международные организации действовали сейчас. Он также напомнил, что в предложенной Украиной формуле мира один из ключевых пунктов — это противодействие экоциду.

Источник : Офис президента

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.