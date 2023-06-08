Госпогранслужба поблагодарила Aurum Group за укрепление границы от агрессора

Государственная пограничная служба Украины поблагодарила Aurum Group и Алену Лебедеву за помощь в укреплении границы Украины от агрессора.

— От имени руководства пятнадцатой пограничной заставы и всего личного состава выражаем вам слова безграничной благодарности за помощь, оказанную вашим предприятием в это трудное для нашей страны время, за активную общественную деятельность, весомый вклад в укреплении безопасности государственной границы, плодотворное сотрудничество в борьбе за территориальную целостность, независимость Украины, — говорится в благодарности.

В Госпогранслужбе добавили, что активная общественная позиция и патриотизм являются важным залогом приближения нашей победы над рашистским нашествием.

— Вместе мы сможем преодолеть все трудности, которые ставит перед нами война. Низкий вам поклон за ваше отношение и понимание сложившейся ситуации в нашей стране. Воины-пограничники всегда будут с народом и приложат все усилия для сохранения единства и неделимости нашего государства, — говорится в официальной благодарности.

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